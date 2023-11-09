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Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki: Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil hukuk içinde çözülür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin “Meclise karşı bir darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde ‘Meclise yönelik darbe yapıldığı’ şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:38 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç - Özgür Özel

Yılmaz Tunç - Özgür Özel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meclise yönelik darbe yapıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" dedi.


​Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312'nci maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" ifadelerini kullandı.



#Yılmaz Tunç
#Darbe
#Özgür Özel
#CHP
#Anayasa Mahkemesi
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