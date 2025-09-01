Yeni Şafak
Bakan Tunç'tan yeni adli yıl mesajı: 'Hukukun üstünlüğünden taviz yok'

Oğuzhan Ürüşan
14:101/09/2025, Pazartesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl mesajında “hukukun üstünlüğü” ve “bağımsız yargı” vurgusu yaparak, reformların süreceğini ve yargı mensuplarının hedef alınmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 adli yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı vurgusu yaptı. “Adalet; devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatıdır” diyen Tunç, güçlü bir hukuk devletinin ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkün olabileceğini belirtti.

REFORMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Tunç, yeni dönemde adalet hizmetlerinin etkinliği ve kalitesini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapının geliştirileceğini, insan kaynağının güçlendirileceğini, mevzuat çalışmalarının sürdürüleceğini ve reformların hayata geçirileceğini söyledi.

YARGININ HEDEF GÖSTERİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Yargı mensuplarının bağımsızlığına vurgu yapan Tunç, “Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Tunç, demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alan vesayetçi zihniyetlere 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonra da fırsat verilmeyeceğini söyledi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracağız” dedi.

YARGI CAMİASINA TEŞEKKÜR

Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Tunç, adaletin tecellisi için görevini yaparken şehit olan yargı mensupları ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden personeli rahmetle andı. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan hâkim, savcı, avukat ve adalet personeline teşekkür ederek başarı diledi.



