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Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı: Tüm imkanlarımızla sahadayız

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı: Tüm imkanlarımızla sahadayız

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:343/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Süreci takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı, şu an su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon'umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bakan Uraloğlu, mesajında, Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi mahallelerindeki vatandaşlar olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süreci takip ettiklerini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı, şu an su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon'umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız."




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