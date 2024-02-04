Bakan Yerlikaya'dan helikopter kazasında yaralanan polise ziyaret

Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şehit haberini duyurmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor.