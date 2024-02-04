Bakan Yerlikaya'dan helikopter kazasında yaralanan polise ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaralı polise ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan Teknisyen Polis Memuru Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak"
dedi.
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22 dakika önce