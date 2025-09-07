Bakanlıktan mahkeme kararlarını yok sayan Özel'e tepki: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılırken, yerine Geçici Kurul atandı. Kararın ardından CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in halkı sokağa dökmeye çalışmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya açıklamasında, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır” dedi. Yerlikaya, “Kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.