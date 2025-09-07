Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlıktan mahkeme kararlarını yok sayan Özel'e tepki: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Bakanlıktan mahkeme kararlarını yok sayan Özel'e tepki: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

23:367/09/2025, الأحد
G: 8/09/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılması sonrası halkı sokağa dökmeye çalışan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yerlikaya, "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılırken, yerine Geçici Kurul atandı. Kararın ardından CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in halkı sokağa dökmeye çalışmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya açıklamasında, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır” dedi. Yerlikaya, “Kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


#Ali Yerlikaya
#CHP
#mahkeme
#sokak çağrısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X Twitter, Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül Sosyal medyada erişim sorunu son durum