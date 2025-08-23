Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz

"İçişleri Bakanlığı olarak nasıl ki terörle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadele en önemli sorumluluk alanlarımızsa; trafik güvenliğini sağlamak da birincil görevlerimiz arasında yer alıyor. İstatistikler bilimsel çalışmaların temelini oluşturur ve her bir veri, her bir rakam bize bir şeyler anlatır. Örneğin diyor ki rakamlar; ülkemizde maalesef 2024 yılında, 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri, evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün sessizce eksiliyoruz ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası. Böyle bir gerçeğin karşısında diyoruz ki; trafik güvenliği, toplumsal güvenliğin bir parçasıdır."