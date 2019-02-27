Gündem Balatta korku dolu anlar Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı
İSTANBUL

Balat'ta korku dolu anlar: Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı - Son dakika

Balat'ta korku dolu anlar: Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı

İstanbul Fatih'te üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı.

Haber Merkezi IHA
Son dakika
Son dakika

Fatih Balat'ta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.

Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı.

Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

​Hindistan'la tırmanan gerilim sonrası bölgeyi etkileyecek gelişme.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Yerine getirilen isim belli oldu.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Her şeyin turşusu çıktı

Her şeyin turşusu çıktı

Olmaz demediler; nar, muz, çilek ve kavun dahil
65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdular.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.