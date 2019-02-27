Balat'ta korku dolu anlar: Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı

Fatih Balat'ta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.
Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı.
Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Fatih Balat'ta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.
Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı.
Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.