Balgat mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün hem kendisi hem de Cumhur İttifakı için özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Milli Görüş’ün Lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın da yıllarca mesai yürüttüğü Balgat’taki Genel Merkez’de ziyaret etti. 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapısına kilit vurulan Refah Partisi, Erbakan’ı Başbakanlığa taşıyan kritik kararlara ve seçim başarılarına bu binada ulaşmıştı. Genel Merkez 1994’de Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği yerel seçimlerde de önemli görevler üstlenmişti. 1995 milletvekili seçimlerinde RP’yi birinci parti çıkaran Genel Merkez, 28 Şubat vesayetine de karşı direnmişti.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyarette, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Nerede bir terörist varsa tepesine bindik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nerede bir terörist varsa tepesine bindiklerini, inlerini başlarına geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, Sincan’daki TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Son olarak, 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu Tugay’ımıza bağlı doğal afetler arama kurtarma taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır” dedi.

ARTIK ASİMETRİK SALDIRIYORLAR

Savunma sanayisinde ve ordumuzun eğitimli insan gücünde elde ettikleri ilerlemeler sayesinde tehditleri kaynağında yok edecek bir güce kavuştuklarını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: Milletimizle olan binlerce yıllık hesaplaşmalarını hâlâ bitirememiş kimi toplumlar ve devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenmek istemiyor. Artık kimsenin Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de olduğu gibi doğrudan vatanımıza saldırmaya cesaretleri yok ama terör örgütlerini kullanmak gibi siyasi ve sosyal kaos denemeleri gibi ekonomik tuzaklar gibi yöntemlerle yaptıkları asimetrik saldırılardan da asla geri durmuyorlar.

Altılı kaosa ülkeyi teslim etmedik

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Bu hassasiyete sahip bir parti olarak geldiğimiz noktada altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık, milli ve kararlı bir eylemin içerisine girmiş olduk. Erbakan, AK Parti ile ortak bir listenin gündeme gelmediğini, kendi logoları ve amblemleri ile tüm bölgelerde seçime gireceklerini kaydetti. 14 Mayıs sonrası hükümette yer alma talebinde bulundunuz mu?” sorusuna ise “Böyle bir talebimiz olmadı” cevabını verdi.

Abbas ve Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti. Erdoğan, görüşmelerde iki lidere de Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla sergiledikleri dayanışma için teşekkür etti.







