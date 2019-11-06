Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi: Balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar

Samsun’da bazı balıkçılar tezgahlarını mavi ışıkla aydınlatarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyordu. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun’da balık satışı yapan 15 dükkanı inceledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından 3 tanesinin aydınlatılmasında usulsüzlüğe rastlanılmazken 12 balıkçının ise mavi ışık kullandığı tespit edildi.

İHA Samsun’da bazı balıkçılar tezgahlarını mavi ışıkla aydınlatarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyordu.

12 balıkçı için tutanak tutuldu

Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edilen balık satış yerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıklar söktürülerek, süre verildi.

İHA İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun’da balık satışı yapan 15 dükkanı inceledi.

"Takibimiz devam edecek"

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Zabıta olarak halkımızdan gelen şikayetler üzerine ya da rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugün de balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde 15 balıkçı esnafı denetlendi. Bu balıkçılardan 12 tanesinin normal olması gereken aydınlatmadan farklı aydınlatma kullandığını tespit ettik. Bunları söktürdük. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk.

Bu kontroller devam edecek. Kullanmış oldukları gün ışığı haricindeki diğer ışıklar, satışa sunulan balıkların hilelerini göstermez, kapatır. Bu düşünce ile çalışmalar yaptık. Mavi ışıkların hepsini söktürdük, takibimiz devam edecek. Denetlememiz, farklı sektörlerde de devam edecek” dedi.

İHA İncelenen balıkçı tezgahlarından 3 tanesinin aydınlatılmasında usulsüzlüğe rastlanılmazken 12 balıkçının ise mavi ışık kullandığı tespit edildi.

7 gün süre

Aydınlatma olarak mavi ışık kullanan işletmelere gerekli işlemler yapılarak tekrar denetlenmek üzere 7 gün süre verildi.

FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle yapılan deniz salyangozu avcılığı, Uzakdoğu ülkelerinden çok talep görüyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar tarafından avlanan deniz salyangozları, fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor. ‘BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ’ <br> Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi. Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun, özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, “Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6’dan akşam 8’e kadar çalışıyoruz... Salyangozlar da azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılar da hamsiye yöneldi. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. İyi sezonda günde 1 buçuk ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldi” dedi. ‘GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI' <br> Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, “Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımız da ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama o da yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo, 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yok” şeklinde konuştu. ‘BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI’ <br> Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz... Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar var” diye konuştu. Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadeniz'de balık sezonunun kötü gittiğini belirten balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozları, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

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