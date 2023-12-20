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Balıkesir'de zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında beş kişiyi zeytin çalarken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslardan üçü sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer kişiler ise adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı.

Semih Bozkuş
18:16 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Balıkesir'de zeytin hırsızları yakalandı.
Balıkesir'de zeytin hırsızları yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.


Şüpheli şahıslardan E.B, G.B. ve N.T. isimli şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı.



#Balıkesir
#Zeytin
#Hırsız
#Jandarma
22 dakika önce
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