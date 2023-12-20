Balıkesir'de zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.