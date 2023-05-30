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Balıkesir’in ambulansları Hızır gibi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik adına kurulan Ambulans Merkezi dört ambulansı ile bir yılda binlerce hastanın naklini gerçekleştirdi. Afet bölgesinde de görev alan ambulanslar, vatandaşa şifa olsun diye gece gündüz çalışıyor.

04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında çığır açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında çığır açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; personel muayenesinden halk sağlığına, ambulans merkezinden yatağa bağımlı hastaların nakillerine kadar birçok konuda attığı adımlarla şehirde sosyal belediyecilik alanında çığır açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ortaya koyduğu sosyal belediyelik anlayışıyla yaklaşık bir yıl önce kurulan Ambulans Merkezi sayesinde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, dört hasta nakil ambulansıyla şehir içi ve şehir dışında binlerce kez görev aldı. Deprem bölgesinde haftalarca görev alan Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli, onlarca yaralarının enkazdan çıkmasını ve ambulanslarla hastanelere nakil edilmelerini sağladı.

Dr. Serpil Kara.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Sağlık Bakanlığı denetiminde Büyükşehir Belediyesi adına görev aldıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Serpil Kara, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün muayene ve ambulans hizmeti dışında, halk sağlığı ile ilgili bir problem gördüklerinde de Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber projeler üreterek sorunlara çözüm aradıklarını söyledi. Dr. Kara, şu anda da ‘Kanser Tarama’ ve ‘Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum’ projelerini başarı ile sürdürdüklerini belirtti.

DEPREMDE DE GÖREV YAPTI

Balıkesir olarak üç ambulans ile birlikte bölgede görev aldıkları bilgisini veren Dr. Kara, “Ben Ağrı’da görev yaparken Van depremini yaşadım ve bölgeye ilk giden ekiplerin arasındaydım. Orada edindiğim tecrübemle hazırlıkları hemen başlattım ve üç ambulans ekibimizi bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz deprem bölgesinde canlar kurtardı, hemenkazlarda bire bir çalıştılar hem de onlarca vakayı hastanelere nakit ettiler” dedi.



#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Sağlık
#Ambulans Merkezi
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