Dışişleri Bakanlığı, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Bangladeş'te yaşanan olayların yakından takip edildiğini bildirdi.
Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.
Başkent Dakka'da kontenjana karşı çıkan protestocular gösterilere devam ederken bugün de İslam düşmanı Başbakan Şeyh Hasina Vecid, Hindistan'a kaçtı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada yaşanan olayların yakından takip edildiğini belirtilerek; kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin ülkeyi anayasaya uygun bir biçimde seçime götürmesinin temenni edildiği kaydedildi.
Türkiye'den 'Bangladeş'te anayasaya uygun seçim' mesajı
"Bangladeş'de son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve İstikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."