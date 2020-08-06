Barış’ın katillerine müebbet isteniyor

Barış Çakan, ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelen Barış Çakan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs’ta çıkan kavgada 20 yaşındaki Barış Çakan’ın öldürülmesiyle ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. Başsavcılık, tutuklu şüpheliler Alperen B., Kubilay H.Y. ve 18 yaşından küçük Ö.K.Y. hakkında “Kasten öldürme” suçundan dava açtı. Çakan’ın ölümünden sorumlu 3 şüphelinin ayrı ayrı müebbet hapsi istendi.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, olay anında Çakan’ın yanında olan ve şüphelileri uyaran arkadaşı Bedirhan A.’ya da “Yaralama” suçundan dava açtı. Düzenlenen iddianamede, maktul Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan “müşteki” olarak yer aldı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olayın tüm detayları anlatıldı.

Barış Çakan

MÜZİĞİ KISIN KAVGASI

İddianameye göre, olay günü şüphelileri araç içinde yüksek sesle müzik dinlerken, Bedirhan A. aracın tamponuna tekme atarak müziği kısmalarını istedi. Bunun üzerine de kavga başladı. Bedirhan A., şüphelilerden Kubilay H.Y.’ye kafa attı, daha sonra kavgaya Barış Çakan ile diğer şüpheliler dahil oldu.

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İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER

İddianamede, “Her ne kadar şüpheliler maktul Barış Çakan’ı bıçaklamadıklarını beyan etmiş iseler de şüphelilerin beyanlarının birbirleriyle çelişir nitelikte olduğu ve şüpheliler Alperen B., Kubilay H.Y. ve Ö.K.Y.’nın iştirak halinde hareket ederek maktul Barış Çakan’ın öldürdükleri anlaşılmıştır” denildi.