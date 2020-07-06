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Gündem Baro tekeli sona eriyor Aynı ilde birden çok baro
ANKARA

Baro tekeli sona eriyor: Aynı ilde birden çok baro

Barolarda tekelciliği bitirecek 28 maddelik ‘çoklu baro’ düzenlemesi, Adalet Komisyonunda kabul edildi. 5 binden fazla avukat bulunan illerde 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Ortak çalışan avukatlar, farklı barolara bağlı olabilecek. Yeni avukatlar, ilk 5 yılda baro aidatının yarısını ödeyecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Dört kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.
Dört kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.

‘Çoklu baro’ düzenlemesi Adalet Komisyonundan geçti. CHP, İYİ Parti ve HDP, 28 maddelik teklifin 17 maddesinin kabul edildiği 3 gün boyunca, görüşmeleri yavaşlatmak için çeşitli yollara başvurdu. Her maddede önerge sunan CHP, İYİ Parti ve HDP’nin özellikle ‘çoklu baro’ sistemine imkan getiren maddelerin tekliften çıkarılmasına ilişkin birlikte önerge vermeleri dikkat çekti. Ancak muhalefetin görüşmeleri engelleme çabalarına karşın ‘çoklu baro’ maddesi de Komisyon’da kabul edildi. Çoklu baro sistemiyle, avukat sayısının çok olduğu illerde baroları etkinleştirmek ve demokratik temsili sağlamak amaçlanırken, madde bu haliyle yasalaşırsa 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Yani mevcut duruma göre, İstanbul ile Ankara ve İzmir’de yeni barolar kurulabilecek. 4 kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Avukat sayısı 2 binin altına düşen baro, 6 ay içinde asgari avukat sayısını tamamlayamazsa tüzel kişiliğine son verilecek. Birden fazla baronun bulunduğu ilde aynı büroda çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak. Avukat, çoklu baro sisteminin olduğu illerde herhangi birine kayıt olabilecek.

YENİ AVUKATLARA AİDAT KOLAYLIĞI

Avukatlar, TBB tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek. Mesleğe yeni başlayan avukatlar, ilk 5 yılında baro aidatını yarı oranında ödeyecek.

AVUKAT DAVALARINA TEMYİZ YOLU

  • Kabul edilen bir başka maddeye göre, avukatlar hakkında görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle açılan davalara temyiz imkanı getirilecek. Yani teklifin yasalaşması durumunda, bir avukatın söz konusu suçlardan yargılandığı dava aldığı ceza 5 yılın altında bile olsa karar istinafta kesinleşmeyecek, dosya Yargıtay’a taşınabilecek. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak savcı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek.

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