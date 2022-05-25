Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sekiz yaralı

Bakan Kurum duyurdu: Kira fiyatlarına yeni düzenleme yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakından takip ettiklerini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır' dedi.