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Bartın'da yük gemisinden denize düşen personel kayboldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında, yük gemisinde görevli Rus personel denize düştü. Kaybolan personelin arama çalışmalarına havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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Haber Merkezi AA
Bartında yük gemisinden denize düşen personel kayboldu
​Bartın'da yük gemisinden denize düşen personel kayboldu

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Temryuk Limanı'na yük almaya giden Saint Kitts ve Nevis bandıralı "Karelis 17" isimli kuru yük gemisinde çalışan ismi henüz öğrenilemeyen başçarkçı, Kurucaşile ilçesinin 10 mil açığında denize düştü.

Durumu fark eden gemi personeli, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile karadan ve havadan arama çalışması yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ekipler, havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan Amasra Limanı'na demirleyen gemi personelinin Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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