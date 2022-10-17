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İSTANBUL

Başarılarla dolu 70 yıl: Yerlilik ve millilik politikasının her zaman arkasındayız

Albayrak Grubu, faaliyetlerinde 70 yılı geride bıraktı. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakmak üzere çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye’nin yerli motorunu üreten, soframızdaki şekerde payı olan, kâğıda ve edebiyata gönül veren, ilkeli yayıncılıkta öncülük eden, limancılık ve inşaat faaliyetlerinde adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık Grubumuzun kahramanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Başarılarla dolu 70 yıl: Yerlilik ve millilik politikasının her zaman arkasındayız
Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat.

Merhum Hacı Ahmet Albayrak’ın teşebbüsleriyle 1952 yılında temeli atılan Albayrak Grubu, günümüzde 15 binden fazla çalışanı ve 20’den fazla sektörde Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Her fırsatta sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretime odaklanmak gerektiğine dikkat çeken Bolat, “Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz kâğıttan sanayiye, tarımdan inşaata pek çok sektörde aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“YERLİLİK VE MİLLİLİK POLİTİKASININ HER ZAMAN ARKASINDAYIZ”

Albayrak Grubu olarak inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ömer Bolat, “15 binden fazla çalışanımızla ve ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle başta Türkiye’mizde ve Asya’dan Afrika’ya birçok alanda ihtiyaçlara göre çözümler üretiyor, çevreye ve insana değer katmaya devam ediyoruz. Ülkemizde bulunduğumuz şehirlerde faaliyetlerimizi artırmaya, istihdama katkı sunmaya devam ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi ile birlikte 5,4 milyar TL’lik yatırımın ilk aşaması başlatıldı. Balıkesir’de Varaka Kağıt Fabrikası ve Vogel Ayakkabı fabrikasının resmi açılış törenleri yapıldı. Yurt dışında ise son olarak Bakü Limanı ile iş birliğimiz kapsamında 'Ro-Ro' ve gübre terminallerinde bir arada çalışacağız. Kendi kendine yetebilir ve gücü sınırlarını aşan Türkiye için, Albayrak Grubu olarak tarımda, teknolojide ve sanayide, yerlilik ve millilik politikasının her zaman arkasındayız” dedi.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat
Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat'a 20. yıl plaketi
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Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat'a 20. yıl plaketi

“70 YILLIK BAŞARI HİKAYESİNİN KAHRAMANLARI ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ”

Bolat “70 yılı geride bırakan bir Grup olarak, Türkiye’nin yerli motorunu üreten, soframızdaki şekerde payı olan, kâğıda ve edebiyata gönül veren, ilkeli yayıncılıkta öncülük eden, limancılık ve inşaat faaliyetlerinde adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık Grubumuzun kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Biz Albayrak olarak büyük bir aileyiz, bu şirket çatısı altında ülkesine ve milletine hizmet etmekten, faydalı işler çıkarmaktan mutlu olan insanlarla bir arada çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat: Tarımsal üretimi fırsata çevirelim
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