Gündem Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı Tepki çeken olayda karar çıktı
İSTANBUL

Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: Tepki çeken olayda karar çıktı

Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Ö'nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki İhsan Ö. ifadesinde, "Sanığı mahalleden tanımaktayım, biz şakalaşıyorduk şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme de İhsan Ö'nün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü.

Haber Merkezi DHA
Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: Tepki çeken olayda karar çıktı
Osman K'nın, İhsan Ö'ye yaptığı muamele sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İSTANBUL Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Duruşmada ifade veren müşteki İhsan Ö. de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikâyete tabi olduğu ve şikâyet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
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İstanbul'da utandıran görüntü: Yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktüler
Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. 'Virüsün birini bulduk' diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı 'Bak lan buraya' diyerek zorla durduruyor. 'Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi' diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. 'Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun' diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.


NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart 2020 tarihinde yaşandı.

Yaşananları videoya kaydeden Osman K, İhsan Ö'yü yanına çağırdı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" dedi ve İhsan Ö'nün kafasına sıvı bir madde döktü. Osman K, "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" dedi.Söz konusu video sosyal medya platformunda paylaşıldı. Mağdur İhsan Ö'nün oğlu Ahmet Ö. sosyal medyada tepki çeken videoyu görünce şikâyette bulundu. Osman K'nın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yaşlı vatandaşa zorla maske taktılar
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Yaşlı vatandaşa zorla maske taktılar

İçişleri Bakanlığı: Bebekli kadın fotoğrafını paylaşan kişi yakalandı
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İçişleri Bakanlığı: Bebekli kadın fotoğrafını paylaşan kişi yakalandı

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücüden ilginç tepki: Her gün haberlerdeyiz!
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Olay, D-100 karayolunda Maltepe istikameti Yenisahra mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 34 SS 385 plakalı lüks Corvette marka araç sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi.
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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.
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Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken aracın sürücüsü, “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberdeyiz” diye tepki gösterdi.
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Lüks aracıyla kaza yapan sürücü, Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz” diye konuştu.
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Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücüden ilginç tepki: Her gün haberlerdeyiz!
Kadıköy'de lüks Corvette marka otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracıyla kaza yapan sürücü “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz" dedi.


Yolcu otobüsünde 'kadına temizlik yaptırıldı' iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Yolcu otobüsünde 'kadına temizlik yaptırıldı' iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özel bir taşımacılık firmasına ait İstanbul'dan Bartın'a giden bir yolcu otobüsünde küçük çocuk istifra etti. İddiaya göre muavinler çocuğun annesine 'burayı temizlemeden sizi indirmeyiz.' diyerek kadına otobüsü temizletti. Yaşanan o anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Sosyal medyada olaya büyük tepki gösterildi.


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