Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: Tepki çeken olayda karar çıktı
Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Ö'nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki İhsan Ö. ifadesinde, "Sanığı mahalleden tanımaktayım, biz şakalaşıyorduk şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme de İhsan Ö'nün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü.
İSTANBUL Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.
Duruşmada ifade veren müşteki İhsan Ö. de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.
DAVA DÜŞTÜ
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikâyete tabi olduğu ve şikâyet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.
Yaşananları videoya kaydeden Osman K, İhsan Ö'yü yanına çağırdı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" dedi ve İhsan Ö'nün kafasına sıvı bir madde döktü. Osman K, "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" dedi.Söz konusu video sosyal medya platformunda paylaşıldı. Mağdur İhsan Ö'nün oğlu Ahmet Ö. sosyal medyada tepki çeken videoyu görünce şikâyette bulundu. Osman K'nın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.