Başkan Altay’dan bir günde 8 proje

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir günde 6 ilçede 8 yatırımın açılış ve temel atma programlarına katıldı. Cuma günü çok yoğun bir programı geride bırakan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güne Büyükşehir Belediyesi’nin Meram Belediyesi’yle birlikte yürüttüğü Büyük Larende Dönüşümü kapsamında Karatay bölgesine Larende esnafı için yapılacak dükkanların temel atma programına katıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Armağan Güleç Korumaz ve Mehmet Baykan’ın da katıldığı programda maliyeti 200 milyon lirayı aşan hizmetin temeli atıldı.

EMİRGAZİ ŞEHİR KONAĞI HİZMETE GİRDİ

Ardından Emirgazi ilçesine hareket eden Başkan Altay, burada AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı ve MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirgazi ilçesine kazandırılan Şehir Konağı’nın açılışını yaptı.

KARAPINAR’DA ÜÇ AÇILIŞ

Daha sonra Karapınar’a geçen Başkan Altay, vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karapınarlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Altay; AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Tevfik Tığlıoğlu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Cingöz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe’nin açılışlarını yaptı.

EREĞLİ OLİMPİK YÜZME HAVUZA KAVUŞTU

Yatırım seferberliğine Ereğli’de devam eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 38 milyon liralık Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışını yaptı. Buradaki programa; AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, MHP Konya Milletvekili Adayları Celil Çalış, Bilal Yiğit, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da eşlik etti.

HALKAPINAR’I ZİYARET ETTİ

Başkan Altay ilçe programları kapsamında Halkapınar’ı da ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya gelen Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

ŞEFİKCAN PARKI’NIN 2. ETABI AÇILDI

Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde merkez dışındaki ilçelerde programdan programa koşan Başkan Altay, son olarak aksam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesine kazandırılan Şefikcan Parkı’nın 2. Etap açılışı ve 3. Etap temel atma programına katıldı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Konya’nın 31 ilçesinin topyekun kalkınması için adeta yatırım seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konyamızın dört bir yanını ihya etmek ve hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Bu anlayış sayesinde ülkemize ve Konya’mıza sayısız eserler kazandırıyoruz. Bugünden sonra da aynı karalılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve alaka bizi daha çok çalışmak için motive ediyor. Tüm Konyalılara gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı şükranlarımı sunuyorum”

diye konuştu.







