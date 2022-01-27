Gündem Başkan Mahçiçekten karla mücadele aracı operatörüne sürpriz
KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek’ten karla mücadele aracı operatörüne sürpriz

Onikişubat Belediyesi, 18 Ocak’tan itibaren ilimizi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle, ekipleri ve karla mücadele araçlarıyla sahada gece gündüz demeden çalışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Mahçiçek’ten karla mücadele aracı operatörüne sürpriz
​Başkan Mahçiçek’ten karla mücadele aracı operatörüne sürpriz.

Merkezde 55, kırsalda 82 mahalle olmak üzere toplam 137 mahallede, 120 araç ve 300 personeliyle karla kapanan yolları açmak için büyük bir mücadele veriyor. Başkan Mahçiçek, bu mücadelenin içerisinde görev yapan karla mücadele aracı operatörüne içleri ısıtan bir sürpriz yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle evine gidemeyip fazla mesai yapan operatörün doğum günü olması sebebiyle, ailesiyle birlikte operatörün görev bölgesine gidilerek kendisine doğum günü sürpriz yapıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in selamı kendisine iletilerek, doğum günü pastası ailesiyle birlikte üflendi.

Operatör, böyle bir şeyi hiç beklemediğini, büyük bir şaşkınlık yaşadığını, ailesini gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Mahçiçek’e de bu özel davranışından dolayı teşekkür etti.

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