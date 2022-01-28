Başkan Özlü'den Kılıçdaroğlu'na ikinci klipli cevap

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili ortaya attığı bir takım iddialara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den ikinci video klipli yanıt geldi.

Başkan Özlü: Boşanma istatistiklerinde Türkiye ortalamasının altındayız

"Yanlış hesap Düzce'den Döner" notu iliştirilerek paylaşılan videoda; Kılıçdaroğlu'nun "Düzce boşanma şampiyonu, bu enterasan bir gözlem lokanta sahibinin. 'Düzce boşanma şampiyonu, ekonomik krizi daha iyi anlatacak bir veri yok' diyor" sözlerine, Başkan Özlü; "Kemal bey biz sizi hesap uzmanı maliyeci olarak biliyorduk. Lokantacı esnafından boşanma istatistikleri almak hesap uzmanı bir maliyeciye hiç yakışıyor mu? Lokanta esnafından boşanma istatistiklerini alırsanız. Mahkeme hakiminden de yemek tarifi almanız gerekir" oldu.

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OYNAT 01:11 Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kılıçdaroğlu'na videolu cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce ile ilgili öne sürdüğü iddialara ilişkin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den ikinci bir video klipli yanıt geldi.



Kılıçdaroğlu'nun Düzce'deki boşanma istatistiklerine yönelik iddialarının gerçek dışı olduğunu kaydeden Başkan Özlü'nün cevabı, bu kez Levent Yüksel'in 'geç bunları' şarkısı eşliğinde oldu. BiP'te paylaş

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Özlü'nün klipli yanıtı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Başkan Özlü videonun sonunda; "Kemal bey boşanma istatistikleri adliyeden alınır. İstatistiklere göre Düzce'deki boşanma oranı Türkiye istatistiklerinin altındadır" diyerek sözlerini tamamladı.