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Başörtüsü ayrımcılığına 89 bin TL ceza

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede T.İ’nin okul kaydını başörtülü olduğu gerekçesiyle gerçekleştirmeyen Özel Çağdaş Okulları’na 89 bin 571 TL idari para cezası kesildi.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK), depremzede öğrencinin başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula kayıt edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerinde doğrudan ayrımcılık yasağının ihlali olduğuna karar verdi. Okula 89 bin 571 TL idari para cezası uygulandı.

OKUL KAYDI YAPILMADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede aile, geçtiğimiz mart ayında kızları T. İ.’yi, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu Özel Çağdaş Okulları’na kaydettirmek istedi. 28 Şubat zihniyetine sahip okul müdürü İsmail S., T. İ.’nin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydını yaptırmadı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail S. hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan dava açtı. Dava süreci istinaf aşamasında devam ediyor.

AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) ise 23 Mart’ta ‘din ve inanç ile cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağı’ kapsamında okul hakkında re’sen inceleme başlattı. İnceleme çerçevesinde okulun bağlı olduğu vakıf ve müştekiden yazılı görüş istendi. Ayrıca hem adli hem de idari soruşturma kapsamında elde edilen deliller incelendi. TİHEK, okulun din ve inanç ile cinsiyet temellerinde doğrudan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti.



#Özel Çağdaş Okulları
#Ceza
#TİHEK
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