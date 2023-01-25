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Başörtüsü düzenlemesi komisyondan geçti: CHP ve İYİ Parti oturumu terk etti

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Komisyonun CHP ve İYİ Parti’li üyeleri oturumu terk ederek oylamaya katılmadı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
03:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen teklifin görüşmelerinde CHP ve İYİ Parti komisyonu terk etti.

EVLİLİK MADDESİNDE MUHALEFET YOK

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, teklifin, başörtüsüne yönelik olan ilk maddesinde ortak değişiklik önergesi vererek, metinden “dini inancı sebebiyle” ifadelerinin çıkarılmasını talep etti. Sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini dile getirdiği komisyonda, konuşmaların tamamlanması sonrası oylamaya sunulan CHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi kabul edilmedi. Daha sonra yapılan oylamada, başörtüsüne yönelik değişiklik içeren teklifin birinci maddesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. HDP’liler ise komisyona geçen hafta olduğu gibi bu haftada katılmadı. Teklifin evlilik birliğini içeren düzenlemesinin görüşmelerinde muhalefet bulunmadı.

GÖZLER GENEL KURUL’DA

Anayasa değişikliği teklifinin şubatta Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşması için 400 vekilin oyu yeterli. Teklif, 360 ilâ 399 arasında oy alması halinde referanduma götürülecek. 360 vekilin desteğini almadığı takdirde ise teklif yasalaşamayacak.


#Başörtüsü
#Anayasa
#TBMM
#CHP
#İYİ Parti
2 saat önce
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Başörtüsü düzenlemesi komisyondan geçti: CHP ve İYİ Parti oturumu terk etti
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