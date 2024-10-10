Batı Trakyalı öğrenciye KYK kolaylığı geliyor

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre başvurular, 13 Ekim'e kadar devam edecek. Adaylar, bir yandan başvurularını gerçekleştirirken bir yandan da ''KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusun yanıt arıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri farklı tutarlarda destek alıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…