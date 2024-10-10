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Batı Trakyalı öğrenciye KYK kolaylığı geliyor

Batı Trakyalı öğrenciye KYK kolaylığı geliyor

Merve Safa Akıntürk
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı ile danışma kurulu arasında geçen görüşmede, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın yaşadığı sorunlar zincirinin önemli bir halkası olan eğitim sorunu da gündemdeydi. Batı Trakya’daki Türk okullarının yetersizliği ve Yunanistan hükümetinin çözüm önerilerine cevap vermemesinin yanı sıra Türkiye’ye Yabancı Öğrenci Sınavı’nı kazanarak okumaya gelen Türk azınlığı öğrencilerinin barınma sorunu da konuşuldu. Her yıl Batı Trakya’dan Türkiye’ye 250-300 öğrenci geliyor. Bu öğrencilere KYK yurtlarında kalma hakkı tanınması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu talebe karşı, Türkiye’deki binlerce öğrencinin yanında 300 öğrencinin sorun olmayacağını, bu talebin karşılanacağını söylediği öğrenildi.




#kyk
#Recep Tayyip Erdoğan
#​Batı Trakya Türk Azınlığı

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