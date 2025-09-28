Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da iki katlı bina çöktü

Batman’da iki katlı bina çöktü

22:3828/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı.
Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Batman’da 2 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403. Sokak’ta bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binada dinleme yaptı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, binada kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine arama tarama çalışmalarını sonlandırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Batman
#Bina
#Çökme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım