Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da taşlı sopalı kavga: 6 kişi yaralandı

Batman’da taşlı sopalı kavga: 6 kişi yaralandı

12:5520/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kozluk ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Batman
#Kozluk
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT TİME BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?