Batman’da taşlı sopalı kavga: 6 kişi yaralandı

Kozluk ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.