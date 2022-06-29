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Battalgazi Belediyesi’nden 35 milyonluk dev proje

Islah, teraslama ve zemin düzeltme çalışmaları tamamlanan Derme Deresi’nin 2.etabında Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 35 milyonluk “Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi”nin startı verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Battalgazi Belediyesi’nden 35 milyonluk dev proje
Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesine başlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yürüttüğü çalışmalar ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin sahip olduğu zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve Battalgazi’yi daha yeşil ve temiz bir ilçe haline getirebilmek için 2022 yılında da dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

İLK ETAP 2023’TE TAMAMLANACAK

  • Türkülere konu olmuş ve Başkan Güder’in seçim beyannamesinde söz verdiği Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen ıslah, Battalgazi Belediyesi tarafından ise teraslama ve çevre düzeltme çalışmalarının tamamlanması ile startı verildi.

Şehit Fevzi Mahallesi ve Selçuklu Mahallesi’ni kapsayan toplam 58 bin metrekare alan üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan dev projede; sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, kaykay pisti, seyir terası, kitap kafe, amfi tiyatro, mescit, şelale gölet, kanal üstü yaya köprüsü ve viyadük yer alıyor. İki etap halinde yapılacak olan ve 35 milyon liralık dev projenin ilk etabı, 2023 yılı içerisinde tamamlanacak.

İLÇEYE DEĞER KATACAK

Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nin Malatya’ya değer katacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazimizin imajı açısından önemli bir projenin daha startını veriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Projemizi iki etap halinde gerçekleştireceğiz. İlk etabını 2023 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Projenin tamamlanması ile ilçemiz çok büyük bir değere kavuşacak” diye konuştu.

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