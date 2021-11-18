Bayburt’tan Dublin’e uzanan müze yolculuğu

Dünya’nın en prestijli müze ödüllerini veren Avrupa Müze Forumu (EMF/EMYA) tarafından verilen Avrupa’da Yılın Müzesi 2021 yılı ödülünün sahibi Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, aynı ödülü 2020 yılında kazanan Dublin’deki “14 Henrietta Street” Müzesini ziyaret etti. Silletto Trust tarafından verilen sanat eseri, Dublin’den yola çıkarak, sergilenmek üzere Bayburt’a geliyor.

Yılın müzesi ödülünü teslim alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Furkan Yavuz; “2021 Yılı Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü 2022 yılında müzemizde sergilemek amacıyla teslim aldık. Aralık ayında müzemizdeki ödül köşesinde yerini alacak. Kültür zenginliğimizi ve derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiğimiz başarılı çalışmalar nedeniyle bize verilen ödül, prosedür gereği 2022 yılında müzemizde sergilenecek, daha sonra bizden sonra ödülü kazanacak olan müzeye teslim edeceğiz. Kültür mirası kategorisinde daha önce ödül alan müzeler ve diğer kategorilerdeki ödüllü müzeler ile bir platform oluşturarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Ödülün bizden önceki sahibi “14 Henrietta Street” müzesi başta olmak üzere yapacağımız işbirliği ile ülkemizi temsil etme kabiliyetimizi geliştirmek istiyoruz. Kendi köyümüze kurduğumuz müzemizin, Dünya’nın en prestijli ödülü ile taçlanmış olması, çok daha ileri çalışmalar yapma noktasında bize sorumluluk yüklüyor.” dedi.

REKLAM

Mart 2022’de İstanbul’da iş, sanat ve medya dünyasının katılacağı bir tanıtım gecesi düzenleyeceklerini belirten Furkan Yavuz, Avrupa Müze Forumu yetkilileri ile EMYA ödüllü müze temsilcilerinin de davet edileceğini açıkladı. 14 Henrietta Street bu ziyaret aracılığı ile resmi daveti alan ilk müze oldu.

FOTOĞRAF 5 Almanya'da yaşayan Denizlili yazar Kemal Yalçın, memleketi Honaz ilçesinde bir mübadele müzesi kurulması amacıyla harekete geçti. Honaz Belediyesi ile görüşerek destek sözü alan Yalçın, müzenin kurulabilmesi için 1 milyon lira değerinde 2,5 dönümlük arazisini, düzenlenen protokol töreni ile belediyeye bağışladı Honaz'da yaşayan Rum bir ailenin mübadele ile gönderilirken Müslüman komşularına bıraktığı kızlarının çeyizinin yaklaşık 80 yıl sonra aileye veriliş öyküsünü kaleme aldığı 'Emanet çeyiz' kitabıyla tanınan Yalçın, müzenin kültürel değerleri yansıtacak önemli bir proje olacağını belirtti. İlçede mübadele kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Yalçın, \"Arazinin fiyatını hiç önemsemiyorum. Çünkü tarih para ile ölçülemez. Söz uçar, yazı kalır. Yunanistan'dan ilçemize mübadele ile çok sayıda aile göç etmek durumunda kalmış. Kurulacak müzede mübadeleyi yansıtan eşyalar ile fotoğraf ve etnografik objeler sergilenecek. Dünya çapında bir müze oluşturmak istiyoruz. İçerisinde konferans salonları olacak. Buraya gelen mübadillerin neler yaptıkları, nasıl yaşadıkları anlattıkları anıları, ses kayıtları, videolar yer alacak. Bir su testisinin bile saklanması gerekiyor ki; biz bu yaşanmışlıkları gelecek nesillere aktarabilelim\" dedi. İlkokuldan sonra 10 yıl yatılı okullarda okuduğunu dile getiren Yalçın, \"Bu millet vergileriyle benim okumamı sağladı. Aldığım eğitim sayesinde Kemal Yalçın oldum. Bu nedenle ne yapsam ben vefa borcumu ödeyemem. Hiç olmazsa böyle bir müze için katkıda bulunmak istedim. Bu müze ile gençlere mübadeleyi unutmamalarını, bu gerçeği öğrenmelerini sağlayacağız. Dün bugünün önsüzüdür. Bu müze bizim dünyaya açılan bir penceremiz olacak. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum\" ifadelerini kullandı.<br> Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise mübadele döneminde bölgeye Yunanistan'dan çok sayıda ailenin yerleştirildiğini belirtti. Mübadelede yaşanan gerçeklikleri geleceğe taşıma anlamında önemli bir projeye başladıklarını kaydeden Kepenek, \"Bu fikri ortaya atan ve önemli bir bağış yapan Kemal Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Müzeyi gelecek yıla kadar açmayı hedefliyoruz. Çevre bölgelerden gelen mübadil torunlarının müzemizde yer alacak eserleri görmeleri çok değerli olacaktır\" diye konuştu.<br> Bir milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması için bağışladı Denizli'nin Honaz ilçesinde, 1920 yılında mübadele ile bölgeye gelenlerin yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmak isteyen yazar Kemal Yalçın, müze yapılması amacıyla ailesinden kalan 1 milyon lira değerindeki arazisini belediyeye bağışladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yavuz, “Kadim Anadolu kültürünü tüm Dünyaya tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerimizi gençlerin dimağında canlı tutmak ve geleceğe taşımak istiyoruz. Kültür mirasımıza olan katkılarımız nedeniyle Avrupa’da Yılın Müzesi olduk. Bu ödül ile birlikte gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından gördüğümüz olağanüstü ilgi bizim heyecanımızı artırıyor ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Dünya çapındaki birçok müzeden aldığımız işbirliği tekliflerini sistematik bir yaklaşım ile değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kurmak istediğimiz işbirliği platformunun çalışmalarını başlatıyoruz” diye konuştu.

REKLAM

2020 Avrupa’da Yılın Müzesi kazananı 14 Henrietta Street Müzesi Direktörü Emma Sexton - Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin kuruluş hikayesi ve amaçlarından etkilendiğini belirterek, “Bugün bu anlamlı ziyaret ve ödül devir teslimi ile birlikte, çok değerli davetler aldık. Anadolu’yu, Bayburt’u ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Bugün itibari ile çok yeni ve çok değerli bir arkadaşlık başladı. Her iki müzenin paylaştığı heyecan ve kendi bölgelerine olan tutku ile birlikte geçmiş hikayeleri geleceğe taşıma amacı birçok projeye ortak adım atmamızı sağlayacak.” dedi.

Direktör Emma Sexton, 2022 yılında Türkiye’ye yapacakları ziyaretlerde Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin ev sahipliği yapacağı İstanbul’daki Gala gecesi ve Bayburt’taki Müzeler Zirvesini heyecanla beklediklerini belirtti.

REKLAM

GÜNDEM Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı: Belgeler ortada bir sahtekarlık olduğunu ortaya koyuyor

FOTOĞRAF 11 Heykeltıraş Hakan Aktan ve Hüseyin İnci, 2002 yılında Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra hem mesleki becerilerini geliştirmek hem de hobi içerikli sanatsal üretim yapmak amacıyla atölye kurdu. Daha sonra çeşitli iş bağlantılarıyla atölyeden para kazanmaya başlayan iki heykeltıraş, Türkiye'de bal mumu heykelcilik sektöründeki boşluğu görünce bu alana yöneldi. Türk tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetlerin bal mumu heykellerini yapmaya başlayan iki heykeltıraşın eserleri, yurt içi ve dışında birçok müzede sergileniyor. Aktan, heykelcilikte dünyadaki yenilikleri araştırırken keşfettikleri bal mumu heykelciliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektöre ait müze ile çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Bir bal mumu heykelin yapımının istenilen özelliklerine göre 6 ay sürebildiğini anlatan Aktan, bugüne kadar Atatürk'ten Aşık Veysel'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Hacı Bektaş Veli'ye kadar birçok önemli kişinin heykelini yapma fırsatı bulduklarını aktardı. Yurt içi ve dışında 50'nin üzerinde müzede heykellerimiz var Önce hobi amaçlı kurdukları atölyede yaptıkları ilk bal mumu heykelin 2009 yılında Amasya'daki bir müzede sergilenmeye başlandığını belirten Aktan, Türkiye'de bu işin öncülerinden sayılırız. Bu işin dünyadaki merkezi Fransa ve İngiltere. 'Bu alanda biz de varız.' dedik, hem de Anadolu'nun bir vilayetinde, Çorum'da yapıyoruz. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar yurt içi ve dışında 50'nin üzerinde müzede heykellerimiz var. Kiminde 5 tane, kiminde 80-100 civarında heykelimiz var dedi. TİKA aracılığıyla yurt dışına da heykel yaptıklarını anlatan Aktan şöyle devam etti: TİKA bağlantılı müzelerde de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Macaristan'da Türkevi Müzesi, Gülbaba Müzesi gibi müzeler için bal mumu heykel yaptık. Arnavutluk'ta Bektaşi Müzesi ve çeşitli meslek müzeleri için yaptık. Yurt dışı için devam eden çalışmalarımız var. Eserlerinin sergilendiği müze sayısının her geçen yıl arttığının altını çizen Aktan, Bu zamana kadar binin üzerinde bal mumu heykel yaptık. Bizim yaptığımız iş genellikle yeni nesle eskiyi anlatmak. Sanata ve sanat tarihine ışık tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Atölyemiz, bu tür amaçlarla kurulan müzelerin mutfağıdır. ifadesini kullandı. Aktan, Türk tarihine ışık tutmak amacıyla Mete Han'dan başlayıp, öne çıkan bütün şahsiyetlerin heykelini yapmak üzere bir projeyle ilgili çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. Burası müzelerin mutfağı: Çorum'dan dünyaya gönderiyorlar Çorum'da iki heykeltıraş, 16 yılda yurt içi ve dışında 50'den fazla müze için binin üzerinde bal mumu heykele imza attı. Heykeltıraş Hakan Aktan, "Türkiye'de bu işin öncülerinden sayılırız. Bu işin dünyadaki merkezi Fransa ve İngiltere. 'Bu alanda biz de varız' dedik. Hem de Anadolu'nun bir vilayetinde, Çorum'da yapıyoruz. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Şimdiye kadar binin üzerinde bal mumu heykel yaptıklarını anlatan Hakan Aktan, "Bizim yaptığımız iş genellikle yeni nesle eskiyi anlatmak. Atölyemiz, bu tür amaçlarla kurulan müzelerin mutfağıdır" diye ekledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



