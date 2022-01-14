Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bu görüntüler infial oluşturdu. Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı.
EVDE YOKKEN BALTAYLA KAPIYA SALDIRDI
İddialara göre Naim K. adlı ev sahibi Suriyeli kiracısının kirasını bin 200 liradan 4000 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı fahiş zammı kabul etmeyince de Suriyeli aile evde yokken ev sahibi eve saldırdı.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR
Görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu. Ev sahibinin eve baltayla saldırması "insanlık öldü mü" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcılarından ev sahibine tepki yağdı.