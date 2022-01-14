Gündem Bayrampaşada ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
İSTANBUL

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı

Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bayrampaşada ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı.

Bu görüntüler infial oluşturdu. Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı.

EVDE YOKKEN BALTAYLA KAPIYA SALDIRDI

İddialara göre Naim K. adlı ev sahibi Suriyeli kiracısının kirasını bin 200 liradan 4000 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı fahiş zammı kabul etmeyince de Suriyeli aile evde yokken ev sahibi eve saldırdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR

Görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu. Ev sahibinin eve baltayla saldırması "insanlık öldü mü" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcılarından ev sahibine tepki yağdı.

Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
OYNAT 00:59
Bayrampaşa'da ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı. İddialara göre ev sahibi bin 200 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı ise bu zammı kabul etmedi. Görüntülerde ev sahibi olduğu iddia edilen şahıs Suriyeli ailenin evde olmadığı bir anda eve kapıya baltayla saldırıyor. Ev sahibinin baltayla saldırısı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara Altındağ'da 2012'den beri mültecilere yardım eden Etleç çiftinin evi sığınmacılara yönelik saldırılar sırasında yağmalandı
OYNAT 00:56
Ankara Altındağ'da 2012'den beri mültecilere yardım eden Etleç çiftinin evi sığınmacılara yönelik saldırılar sırasında yağmalandı
Ankara Altındağ'da yaşayan Cavit ve Hafize Etleç çifti, 2012'den bu yana çevresindeki mültecilere evini ve sofrasını açıyor. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan hayırsever çiftin evi, Altındağ'daki provokatif saldırılarda hedef alındı. Camları taşlanan, kapısı kırılan ev yağmalandı. Çiftin televizyon ve ziynet eşyaları çalındı.


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