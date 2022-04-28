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İSTANBUL

Bayrampaşa'da korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Bayrampaşada korkutan yangın
Bayrampaşa'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Bayrampaşa Orta Mahalle Yeşil Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki daireyi yeni alan ev sahibi çatıda tadilat yaptırıyordu. İşçilerin mola verdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı kaplayınca işçiler ve bina sakinleri binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis cevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, ölen ve yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

"KENDİMİZİ DIŞARIYA ZOR ATTIK"

Bina sakinlerinden Derya Çabuk, "Çatıyı tamir ediyorlardı. Artık tadilat sırasında, soba mı açıktı, ya da sigara izmariti mi attılar neden olduysa bir anda alev aldı. Kendimizi dışarıya zor attık. Daireyi yeni almıştı. Çatı katını tamir ettiriyordu. Tadilat yapılan yer boştu ama alt katlar doluydu. Dumanı görünce onlarda tahliye ettiler. Şu an binada kimse yok" dedi.

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