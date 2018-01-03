Şahin, düz bir zemine yatırdığı bebeğin dilini çıkararak, suni teneffüs yaptı ve kalp mesajı uyguladı.

Kocaeli’de bir otobüs şoförü, dili boğazına kaçan bebeğin hayatını kurtardı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan belediye otobüsüne binen Fatma-Sercan Ş. çifti, bir süre sonra 10 aylık bebekleri Ömer Asaf’ın hareket etmediğini fark etti. Paniğe kapılan çift, feryat edip yardım istedi. Çığlıkları duyan otobüs şoförü Hayrettin Şahin, aracı yol kenarına çekerek, çiftin yardımına koştu. Yolculardan ambulans çağırmalarını isteyen Şahin, dili boğazına kaçan bebeğin nefes alamadığını fark etti. Şahin, düz bir zemine yatırdığı bebeğin dilini çıkararak, suni teneffüs yaptı ve kalp mesajı uyguladı.

Kahraman şoför Hayrettin Şahin’in bebeğe müdahalesi kameralara böyle yansıdı.

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1 MAAŞ İKRAMİYE

Hayati müdahalenin ardından bebeğin tekrar nefes alması üzerine çift, sevinç göz yaşlarına hakim olamadı. Ömer Asaf bebek, kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahin’in, bebeği hayata döndürme mücadelesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı müdahaleyle Ömer Asaf bebeğin hayatta kalmasına büyük katkı sağlayan otobüs şoförü Şahin’i makamında ağırlayarak 1 maaş ikramiyeyle ödüllendirdi. Şahin, “Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok mutluyum” dedi.