Gündem Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif Milli Savunma Komisyonunda
ANKARA

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif Milli Savunma Komisyonunda

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda başlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif Milli Savunma Komisyonunda
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif Milli Savunma Komisyonunda

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Aydın, Milli Savunma Bakanlığının bir kısım ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bedelli askerlik hizmeti ile dövizle askerlik hizmetine ilişkin vatandaşların beklentilerinin giderilmesine yönelik düzenlemeyi ele alacaklarını söyledi.

Asker alma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede vatandaşların askerlik hizmeti ile ilgili 2 konuda yoğun talep ve beklentilerin olduğunun gözlemlendiğini, bunların ilkinin yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanması olduğunu vurgulayan Aydın, "Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların bu beklentilerin karşılanması, yoklama kaçağı ve bakaya miktarının azaltılmasının yanında toplumsal rahatlamaya büyük katkısı olacağı değerlendirilmektedir." dedi.

Aydın, yurt dışındaki vatandaşlardan ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan askerlik yükümlülüğü konusundaki bir diğer beklenti olduğunu ifade etti.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılan 2 bin 53 vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının yurt dışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması ve ülke ile olan bağlarının muhafazası açısından yararlı olacağının değerlendirildiğinin altını çizen Aydın, "Bu kapsamda dövizle askerlik hizmetine ilişkin olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızdan eksik ödeme ve yurt içinde 184 günden fazla kalma nedeniyle dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, öngörülen döviz bedelini ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına da imkan tanınmaktadır." diye konuştu.

Aydın, kanun teklifi ile getirilen önemli düzenlemelerden birinin de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Sisteminin önemli bir halkasını oluşturan astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesini kapsadığını söyledi.

Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesinin öngörüldüğü düzenlemede uzman erbaş kanununa eklenen geçici maddeyle harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkının verildiğini anımsatan Aydın, "Vatandaşlarımızın bedelli ve dövizle askerlik hizmeti konusundaki güncel talep ve beklentileri ile Milli Savunma Bakanlığımızın bir kısım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu kanun teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerin ve çalışmaların ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak: 550 bin kişi yararlanacak
FOTOĞRAF 17
Title
2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para? Bedelli askerlikten kimler faydalanacak? Bedelli askerlik ücretleri son dakika açıklaması.. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, bedelli askerlik açıklamasının ardından arama motorlarında en çok araştırılan konu son dakika 2022 bedelli askerlik ücretleri oldu. Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi.
Title
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Title
Bilindiği gibi daha önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu.
Title
Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu.
Title
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan \"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.\" ifadelerini kullanmıştı.
Title
20 maddeden oluşan Askeri Ceza Kanunu'ndaki değişiklik çalışmasının TBMM'ye sunulduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>'2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır' ifadelerini kullandı.
Title
2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ<br><br>2022 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.
Title
2022 yılının ikinci yarısı için henüz rakam netleşmedi.
Title
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB'nin belirleyip kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.
Title
YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ<br><br>2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. <br><br>Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.
Title
2019 Temmuz- Aralık Bedelli askerlik ücreti<br><br>33 bin 230 TL
Title
2020 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>35 bin 54 TL
Title
2020 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br><br>37 bin 70 TL
Title
2021 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>39 bin 788 TL
Title
2021 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>43 bin 150 TL
Title
2022 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>55 bin 194 TL
Title
2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik ücretleri 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.<br>
Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak: 550 bin kişi yararlanacak
Son dakika bedelli askerlik ücretleri ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesine ilişkin 20 maddelik teklifi Meclis'e sunduklarını duyurdu. 550 bin kişinin yararlanacağı bedelli askerliğin ücretini Milli Savunma Bakanlığının duyuracağını ifade eden Ünal, "Yoklama kaçağı ve bakalar bedelli askerlikten yararlanacak" dedi. Mahir Ünal'ın bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının ardından gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para olacak? 2022 Bedelli askerlik ücreti düşecek mi? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi
FOTOĞRAF 12
Title
Yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkanı sunan düzenlemede sona gelindi.<br><br>
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışma tamamlandı.<br><br>
Title
Söz konusu düzenlemenin bugün TBMM’ye gelmesi ve hızla yasalaşması bekleniyor. <br>
Title
Ayrıca bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor.<br><br><br><br><br>
Title
2022 yılında bedelli askerlik ücreti, 56 bin 500 lira. <br>
Title
Düzenlemeye göre, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak oldukları toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek.
Title
Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek.<br>
Title
Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılması bekleniyor.<br><br>
Title
Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayanlar için de dövizli askerlik affı getirilecek.
Title
İkinci bir başvuru ile, dövizli askerlikten yaralanma imkanı sunulacak.
Title
Yurtdışında dövizli askerlik başvuruları yarım kalan ve ücretini yatırmayan, 2 bin 100 kişi bulunuyor.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.” demişti.<br><br>
Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve yaklaşık 550 bin kişiyi ilgilendiren askerlik affında detaylar netleşiyor.
Bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. 550 bin kişiye bedelli yolu açılarak, haklarındaki işlemlerin sonlandırılması planlanıyor. Yasa teklifi TBMM'ye verilme aşamasına geldi. Peki, Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı bedelli affından yararlananalar ne kadar ödeyecek? İşte detaylar..


Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Sadece 20 dakika sürdü

Sadece 20 dakika sürdü

​Gökyüzünde gören telefona sarıldı.
Marmaristeki orman yangını nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündem

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor
Dünya

Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını belirtti.
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
Gündem

Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.