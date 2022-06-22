Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif Milli Savunma Komisyonunda

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Aydın, Milli Savunma Bakanlığının bir kısım ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bedelli askerlik hizmeti ile dövizle askerlik hizmetine ilişkin vatandaşların beklentilerinin giderilmesine yönelik düzenlemeyi ele alacaklarını söyledi.

Asker alma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede vatandaşların askerlik hizmeti ile ilgili 2 konuda yoğun talep ve beklentilerin olduğunun gözlemlendiğini, bunların ilkinin yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanması olduğunu vurgulayan Aydın, "Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların bu beklentilerin karşılanması, yoklama kaçağı ve bakaya miktarının azaltılmasının yanında toplumsal rahatlamaya büyük katkısı olacağı değerlendirilmektedir." dedi.



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Aydın, yurt dışındaki vatandaşlardan ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan askerlik yükümlülüğü konusundaki bir diğer beklenti olduğunu ifade etti.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılan 2 bin 53 vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının yurt dışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması ve ülke ile olan bağlarının muhafazası açısından yararlı olacağının değerlendirildiğinin altını çizen Aydın, "Bu kapsamda dövizle askerlik hizmetine ilişkin olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızdan eksik ödeme ve yurt içinde 184 günden fazla kalma nedeniyle dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, öngörülen döviz bedelini ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına da imkan tanınmaktadır." diye konuştu.



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Aydın, kanun teklifi ile getirilen önemli düzenlemelerden birinin de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Sisteminin önemli bir halkasını oluşturan astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesini kapsadığını söyledi.

Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesinin öngörüldüğü düzenlemede uzman erbaş kanununa eklenen geçici maddeyle harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkının verildiğini anımsatan Aydın, "Vatandaşlarımızın bedelli ve dövizle askerlik hizmeti konusundaki güncel talep ve beklentileri ile Milli Savunma Bakanlığımızın bir kısım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu kanun teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerin ve çalışmaların ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

FOTOĞRAF 17 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para? Bedelli askerlikten kimler faydalanacak? Bedelli askerlik ücretleri son dakika açıklaması.. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, bedelli askerlik açıklamasının ardından arama motorlarında en çok araştırılan konu son dakika 2022 bedelli askerlik ücretleri oldu. Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi daha önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu. Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan \"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.\" ifadelerini kullanmıştı. 20 maddeden oluşan Askeri Ceza Kanunu'ndaki değişiklik çalışmasının TBMM'ye sunulduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>'2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır' ifadelerini kullandı. 2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ<br><br>2022 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı. 2022 yılının ikinci yarısı için henüz rakam netleşmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB'nin belirleyip kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ<br><br>2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. <br><br>Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı. 2019 Temmuz- Aralık Bedelli askerlik ücreti<br><br>33 bin 230 TL 2020 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>35 bin 54 TL 2020 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br><br>37 bin 70 TL 2021 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>39 bin 788 TL 2021 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>43 bin 150 TL 2022 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>55 bin 194 TL 2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik ücretleri 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.<br> Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak: 550 bin kişi yararlanacak Son dakika bedelli askerlik ücretleri ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesine ilişkin 20 maddelik teklifi Meclis'e sunduklarını duyurdu. 550 bin kişinin yararlanacağı bedelli askerliğin ücretini Milli Savunma Bakanlığının duyuracağını ifade eden Ünal, "Yoklama kaçağı ve bakalar bedelli askerlikten yararlanacak" dedi. Mahir Ünal'ın bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının ardından gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para olacak? 2022 Bedelli askerlik ücreti düşecek mi? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

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