​Belediye elektrikte kendine yetecek

Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Kelebekler Vadisi Parkı’nda yapılan GES panelleri ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı.

Ahmet Pekyatırmacı

Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı.

FAZLA ÜRETİM GELİR KAPISI OLDU

Kelebekler Vadisi’nde kurulan ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesi’nin 723 bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan yüzde 86’sı buradan karşılanmış oldu. Yapılan tasarrufla birlikte 275,74 ton karbon salınımına engel olunurken, 3 bin 217 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler Vadisi’nde üretilen elektriğin gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da MEDAŞ’a satıldı.

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Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt Mahallesi’nde yapmayı planladığı 3,6 mW’lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

‘ELEKTRİĞİMİZİ GES’TEN KARŞILAYACAĞIZ’

Belediye hizmet binasının çatısında başlattıkları GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Kelebekler Parkı’nda da hayata geçirdiklerine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye hizmet binamızda üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesi olarak bu yıl toplamda 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Mahallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte hem elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha fazla ağacı kurtarmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz, hem de belediyemize yeni bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.