​Belediyecilikte “Canpolat” modeli

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aldığı %65 oy oranıyla Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Canpolat, seçim sürecinde verdiği sözleri görevde olduğu süre boyunca yerine getirerek, kalıcı eserleri Haliliye’ye kazandırdı. Temel, kültürel ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her kesimin gönlüne dokunan Başkan Canpolat; gençler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için geliştirilen ayrı ayrı projelerle Haliliye’de değişime imza attı.

İstihdama katkı: 2 fabrika

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da, gençlerin istihdam edilmesi noktasında Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, fabrika projesini hayata geçirdi. Şanlıurfa Valiliği ile yapılan protokolle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde 2 adet fabrika binasının yapımı için çalışmalara başlandı ve binaların yapımına sona gelindi. Binaların tamamlanmasıyla birlikte müteşebbis tarafından işletilecek olan fabrikalar, yüzlerce gence iş kapısı olacak.

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Başkan Mehmet Canpolat’ta istihdam konusunda yaptığı açıklamada, “Ayakkabı fabrikaları açmak üzereyiz. Biz binayı inşa ediyoruz, dışarıdan müteşebbis kardeşimiz gelip üretecek ama çalışacak elemanlarımız Urfalı olacak” ifadelerini kullandı.

Haliliye’ye araç milyonluk yatırımı

Başkan Mehmet Canpolat, kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla yeni projelerle Haliliye’ye kalıcı eserler kazandırıyor. Belediye araç filosunun güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalarda piyasa değerli 200 Milyon Lira olan iş makineleri, kamyon, çöp kamyonu, ticari araçlardan oluşan 180’e yakın araç filoya kazandırıldı.

Üreten belediyecilik modeli

Haliliye Belediyesi, bünyesinde kurduğu atölyelerle üreten belediyecilik modelini hizmete sundu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerde kullanıma sunduğu bank, kamelya ve piknik masalarını bünyesinde üretiyor.

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Başkan Mehmet Canpolat, üreten belediyecilik modeline ilişkin yaptığı açıklamada, “Şuanda park ve bahçelerimizde kendi kamelyalarımızı, bankımız, budama aletlerimiz, teçhizatlarımızı hem onaran hem de üreten bir belediye konumuna gelmiş bulunmaktayız. Birkaç aya kalmaz çöp konteynerlerimizi de kendimiz üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

100 Milyon liralık üst yapı yatırımı

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Haliliye’de üst yapı atağı hummalı şekilde devam ediyor. Kırsal mahallelerde ilk kez asfalt çalışmaları yapılan üst yapı atağında merkez mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Kırsalda, 50 Milyon Liralık yatırımla yaklaşık 50 mahallenin üst yapı sorunu da çözülmüş oldu. Merkez mahallelerde yürütülen sıcak asfalt ve kilitli beton parke çalışmalarıyla da toplam 100 Milyon Liralık üst yapı atağı ilçede son 1 yılda gerçekleştirilmiş oldu.

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10 Bin konut için ilk hamle atıldı

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, imarlı alanlarda yapılaşmanın hızlanması için başlattıkları yol açma seferberliğiyle hedeflerinin bölgede en az 10 bin konutun yükselmesi olduğunu açıkladı. Güzelyurt, Ulubağ ve Yeşilurfa bölgelerinde yürütülen yol açma çalışmalarıyla bölgenin yaşam alanına dönüşeceğini kaydeden Başkan Canpolat, “Durmadan, yorulmadan bu bölgede çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, bölgede yatırımcılar tarafından yeni konutlar yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Açılan yeni yollarla bölge yeni yaşam alanına dönüşüyor.

Gastro turizme önemli katkı

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında yer alan Gastronomi Merkezi projesi, hayata geçirdi. Haliliye’ kazandırılan ve içerisinde kütüphane, konferans salonu ve istihdama yönelik atölyelerin bulunduğu İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde Göbeklitepe Gastronomi Merkezi kentin hizmetine sunuldu.

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Şanlıurfa’ya özgü yemeklerin sunulduğu Göbeklitepe Gastronomi Merkezi, vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Haliliye millet bahçesi tamamlanıyor

Başkan Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında yer alan Haliliye Millet Bahçesi’nin çalışmaları ise 118 dönümlük alanda hızla ilerliyor. Bölgenin sosyal donatı ihtiyacına cevap verecek olan Millet Bahçesi; mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları ile Haliliye’ye yeşil bir vadi kazandıracak. Yapılan çalışmalarla Haliliye’de yeşilin artırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Canpolat, “Park ve bahçelerle ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Yeni parklarımızı devreye almaya başladık. Yaklaşık 40’a yakın yeni parkla birlikte 200 dönüm yeni park ilave ederek, Haliliye’mizde 600 dönümlük park miktarını şu anda 840 dönüme çıkarmış durumdayız. Millet Bahçemiz ile birlikte inşallah bu 1000 dönüme doğru gidecek” diye konuştu.

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Başkan Canpolat’tan rekor 110 zam

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı. Sözleşme işçiler tarafından sevinçle karşılanırken, Başkan Mehmet Canpolat, “Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 Nolu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve belediye personelleri katıldı. İmza töreni öncesi yaptığı açıklama ile her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “İlklerin ve yenilerin Belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız” dedi.

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Toplu İş Sözleşmesi ile yüzde 110’a yakın bir zam yapıldığının müjdesini veren Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Yaptığınız ve yaptığımız iş ortada. Sonuçta ben de sizin bir ekip arkadaşınızım. Belediye işi, bir ekip işi. Ortada bir başarı varsa, ortada bir hizmet varsa bu başarı, bu hizmet sizindir. Hak için, halk için çalışıyoruz. Sizin de bu şekilde gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Haliliye Belediyesi'nin hizmetlerindeki başarılarının anket oranlarının çok yüksek olmasının en önemli nesneleri, temel taşları sizlersiniz. Ben sizleri kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye genelindeki incelemelerimiz sürdü. Bu doğrultuda ilkemiz nedir, ilklerin ve yenilerin Belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi inşallah birazdan imzalamış olacağız. İnşallah yüzde 110’a yakın bir zam oranı ile birlikte. Bu da yetmedi yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Ocak ayından itibaren yemek ücretleriniz günlük 55 lira olarak hesaplarınıza yatacak. Tabii bu iş ekibi işi dedik, bize burada düşen bundan sonra daha çok kamçılanarak daha çok çalışmak, daha çok sahada olmak. Biz Haliliye Belediyesinin kurumsal manada yapısını yerine oturtmak adına bütün adımları attık. Geçmişten bugüne kadar hep birlikte beraber geldik. Bu memlekete, bu güzelim Şanlıurfa’mızı, bu güzelim Haliliye’mizi hep birlikte inşa ettik. Bugün de yine kardeşçe, beraberce, ben de bir işçi olarak Haliliye’mize hizmet için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şartlar ne olursa olsun vatandaşların dualarında olmaya, gönüllerinde olmaya hizmetlerinde olmaya var mısınız? Siz varsanız biz de sizin yanınızdayız, biz de varız diyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.”