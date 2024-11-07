Belediyelerde işe alımlara sıkı kontrol

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası belediyelerin el değiştirmesiyle, belediye ve belediye şirketlerinde akraba atamaları yoğunlaştı. CHP ve DEM’li belediyelerde peş peşe akraba atamaları yapıldı. Bunun üzerine hükümet de düğmeye bastı. Kamudaki atamalarda yüksek verimlilikte kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu kamu personel sisteminin oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda kamu sektöründe stratejik insan kaynakları yönetimi geliştirilecek. Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından merkezi kamu personeli bilgi sistemi kurulacak. Mahalli idare personeline ilişkin istihdam bilgilerine de bu sistem içerisinde yer verilecek. Öte yandan mahalli idareler mevzuatında değişiklik yapılabileceği, kamuya işçi alımını düzenleyen yönetmelik, yönergeler ve tüzüklerde de güncelleme yapılabileceği belirtiliyor. Güncellemenin yanı sıra sözleşmeli eleman alımına denetim getirilmesi de gündemde.