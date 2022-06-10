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AMASYA

Bereketi temsil ediyor: Daha önce hiç böylesine rastlanmamıştı

Amasya’da 9 yıl önce kazıda bulunan bereketi temsil eden Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik müzeye taşınarak sergilenecek.

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Haber Merkezi İHA
Bereketi temsil ediyor: Daha önce hiç böylesine rastlanmamıştı
Bereketi temsil ediyor: Daha önce hiç böylesine rastlanmamıştı

2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında 80 metrekare genişliğinde bir taban mozaiğine rastlandı.
Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen ‘KTICIC’ ve ‘?APE BOAH’ yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı.


Vali Masatlı: Bereketi simgeleyen bir mozaik olduğu tespit edildi
Amasya Valiliği, mozaiğin yeniden gün yüzüne çıkartılarak sergilenmesini planlıyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Roma dönemi inanışına göre bereketi simgeleyen bir mozaik olduğu tespit edildi. Mozaiğin taşınması için işlemlere başladık. 3, 4 ay sonra mozaiği müzemizde sergileyeceğiz” dedi.
Vali Masatlı, mozaiğin bulunduğu alanın askeri bir yapı olarak kullanıldığını düşündüklerini söyledi.


Şehrin sembollerinden elmalı mozaik 2 yıldır sergileniyor
9 yıl önce kentte bulunan elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin de Amasya Valiliği’nin girişimleriyle yapılan restorasyon sonrası taşındığı müzede 2 yılı aşkın süredir sergilendiğine işaret eden Mustafa Masatlı, “Elmalı mozaik, şehrin sembollerinden olan bu meyvenin tarihi köklerinin 2 bin yıla dayandığını gösteriyor. Yeni mozaikle beraber Amasya Arkeoloji Müzemiz daha da zenginleşmiş olacak” diye konuştu.

8 bin 500 yıllık tarihinde 14 medeniyete ev sahipliği yapan kentin her bir yanında kültürel eserlere rastlandığına değinen Masatlı, “Her medeniyet buralar izler bırakmış. Bunlardan biri de Romalılar. Biz sadece Romalılar değil bütün medeniyetlerle ilgili yeni şeyler bulabiliriz” şeklinde konuştu.

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