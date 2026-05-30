Beş vekil disiplin kıskacında

Uğur Duyan
04:0030/05/2026, Cumartesi
Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Veli Ağbaba.
CHP'de kurultay krizinin ardından şimdi de "hesaplaşma" iddiaları gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sert eleştirilerin ve Genel Merkez’de yaşanan gerilimin sorumlusu olarak gördüğü bazı isimler için disiplin mekanizmalarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

GENEL MERKEZ'DEKİ GERİLİM DOSYASI

Henüz resmi bir liste bulunmazken; kulislerde öne çıkan ve disiplin radarına giren o isimler arasında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yer alıyor. Ancak CHP kulislerinde, bu vekillere yönelik atılacak adımların önünde parti içi dengelerin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

YDK DENGESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Disiplin süreçlerinde yetkili organ olan Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) Özgür Özel'e yakın isimlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, bu durumun olası girişimlerin sonucunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirdiği öne sürülen hamlelerin kısa vadede hayata geçirilmesinin beklenmediğini kaydediyor.

KARAR SONRAYA KALABİLİR

CHP'de son dönemde Parti Meclisi toplantısının ve TBMM Grup Toplantısı'nın ertelenmesi tartışmalarının yaşandığına işaret eden kaynaklar, disiplin başlığının da benzer şekilde daha ileri bir tarihe bırakılabileceğini belirtiyor. Parti yönetimindeki yetki ve güç dengelerinin netleşmesinin ardından söz konusu konuların yeniden gündeme gelmesi beklenirken, gözler önümüzdeki günlerde yapılacak parti organı toplantılarına çevrilmiş durumda.



