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Beşiktaş'ta feci kaza

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı.

04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:16 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.



#Trafik Kazası
#Beşiktaş
#İstanbul
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