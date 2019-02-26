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İSTANBUL

Beşiktaş'ta çöken duvar büyük paniğe neden oldu

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: Büyük gürültü ile çöktü

Beşiktaş'ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvar çöktü. Park halindeki 4 otomobil askıda kaldı. Ağaçlar evlerin üzerine devrilirken mahalle sakinleri deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA DHA
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü. Araçlar askıda kaldı.
Beşiktaş'ta duvar çöktü. Araçlar askıda kaldı.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü.
Beşiktaş'ta duvar çöktü. Vatandaşlar korku yaşadı.
Beşiktaş'ta duvar çöktü. Vatandaşlar korku yaşadı.

İstanbul Beşiktaş'ta Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

AA
Beşiktaş'ta çöken duvarda askıda kalan araçlar.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım yol çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

AA
Beşiktaş'ta çöken duvar.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu. Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi.

AA
Çöken duvar ile birlikte apartman sakinleri büyük korku yaşadı.
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