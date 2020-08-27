Beyin kanaması geçiren hastayı 'korona' testi yapıp eve yolladılar!

İstanbul Güngören'de yaşayan 48 yaşındaki Vahap Karababa, şiddetli baş ağrısı şikayeti ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

MR ve göz muayenesi dahi yapılmayan Karababa, koronavirüs testi yapıldıktan sonra sonuçları beklemesi için eve yollandı.

Baş ağrısı üç gün boyunca devam eden ve üçüncü gün bilincini kaybeden Karababa'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

AMBULANS GELMEDİ, KOMŞUSU SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Evde aşırı terleme ve baş ağrısının ardından konuşma yetisini de yitiren Karababa'nın eşi defalarca 112'yi aramasına rağmen ambulans gelmeyince, komşusu hastayı sırtında taşıyarak arabasına götürdü.

'EVDE YATIP DİNLENSİN' DEDİLER

Götürüldüğü özel hastanede MR bulunmaması nedeniyle uyutulan ve sevki istenen hasta Bağcılar Devlet Hastanesine gönderildi.

Burada yoğun bakım bulunamayıp tekrar sevki istenince saat 03:00'te çağırılan ambulans, sabah 06.00'da geldi.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Vahap Karababa'nın eşi Hatice Karababa, "Eşim bilincini kaybetmeden üç gün önce yoğun baş ağrısı ve aşırı terleme şikayetiyle hastaneye gittiğinde korona şüphesiyle yalnızca sürüntü testi alınıp eve gönderildi. Son gün evde fenalaşınca ambulans çağırıp belirtileri anlattım. Konuşamadığını ve bizi duymadığını söyledim. 'Evde yatıp dinlensin' dediler. Beş dakika boyunca konuşmama rağmen ambulans gelmeyince komşumuzdan yardım istedim. Üç kat merdiveni sırtında taşıyarak indirdi." diye konuştu.

Yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Karababa'nın yakınları, şikayetçi oldu.