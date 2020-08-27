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Gündem Beyin kanaması geçiren hastayı korona testi yapıp eve yolladılar
İSTANBUL

Beyin kanaması geçiren hastayı 'korona' testi yapıp eve yolladılar!

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde uygulanan yeni prosedürler ihmalleri beraberinde getirebiliyor. İstanbul Başakşehir'de çok yoğun baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran bir hasta, MR ve göz muayenesi dahi yapılmadan koronavirüs testi yapıldı ve eve gönderildi. Baş ağrısı üç gün boyunca devam eden ve üçüncü gün bilincini kaybeden hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. İki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden hastanın yakınları, şikayetçi oldu.

Hasan Hız Yeni Şafak
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İstanbul Güngören'de yaşayan 48 yaşındaki Vahap Karababa, şiddetli baş ağrısı şikayeti ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

MR ve göz muayenesi dahi yapılmayan Karababa, koronavirüs testi yapıldıktan sonra sonuçları beklemesi için eve yollandı.

Baş ağrısı üç gün boyunca devam eden ve üçüncü gün bilincini kaybeden Karababa'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

AMBULANS GELMEDİ, KOMŞUSU SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Evde aşırı terleme ve baş ağrısının ardından konuşma yetisini de yitiren Karababa'nın eşi defalarca 112'yi aramasına rağmen ambulans gelmeyince, komşusu hastayı sırtında taşıyarak arabasına götürdü.

'EVDE YATIP DİNLENSİN' DEDİLER

Götürüldüğü özel hastanede MR bulunmaması nedeniyle uyutulan ve sevki istenen hasta Bağcılar Devlet Hastanesine gönderildi.

  • Burada yoğun bakım bulunamayıp tekrar sevki istenince saat 03:00'te çağırılan ambulans, sabah 06.00'da geldi.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Vahap Karababa'nın eşi Hatice Karababa, "Eşim bilincini kaybetmeden üç gün önce yoğun baş ağrısı ve aşırı terleme şikayetiyle hastaneye gittiğinde korona şüphesiyle yalnızca sürüntü testi alınıp eve gönderildi. Son gün evde fenalaşınca ambulans çağırıp belirtileri anlattım. Konuşamadığını ve bizi duymadığını söyledim. 'Evde yatıp dinlensin' dediler. Beş dakika boyunca konuşmama rağmen ambulans gelmeyince komşumuzdan yardım istedim. Üç kat merdiveni sırtında taşıyarak indirdi." diye konuştu.

Yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Karababa'nın yakınları, şikayetçi oldu.

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