Beykoz bisiklet ve kano sezonuna hazır

Beykoz Belediyesi “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” ile su sporlarının gözdesi olan yaz sezonuna merhaba diyecek. İlçede 7’den 70’e bisikleti sevdiren, sağlıklı ve hareketli yaşamın yanı sıra alternatif ulaşımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” 30 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden başlıyor. Her pazar saat 10:00’da Beykoz Belediyesi önünde buluşacak katılımcılar, hep birlikte Yalıköy’e doğru pedal çevirerek Tarihi Beykoz Çayırı’ndan dönüşle belediye önüne geri gelecek. “Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım” mottosuyla 4 yıldan bu yana düzenlenen buluşmanın heyecanına ortak olan ilçe sakinleri tur sonunda çekilişle bisiklet ve çeşitli sürpriz ödüllere kavuşacak.