|
Gündem

Beykoz bisiklet ve kano sezonuna hazır

Beykoz Belediyesi tarafından, sağlıklı ve hareketli yaşamın yanı sıra alternatif ulaşımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” 30 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden başlıyor.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beykoz Belediyesi'nin “Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım” mottosu ile hazırlanan etkinlikler yeniden başlıyor.

Beykoz Belediyesi'nin “Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım” mottosu ile hazırlanan etkinlikler yeniden başlıyor.

Beykoz Belediyesi “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” ile su sporlarının gözdesi olan yaz sezonuna merhaba diyecek. İlçede 7’den 70’e bisikleti sevdiren, sağlıklı ve hareketli yaşamın yanı sıra alternatif ulaşımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” 30 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden başlıyor. Her pazar saat 10:00’da Beykoz Belediyesi önünde buluşacak katılımcılar, hep birlikte Yalıköy’e doğru pedal çevirerek Tarihi Beykoz Çayırı’ndan dönüşle belediye önüne geri gelecek. “Sağlıklı Yaşam, Kolay Ulaşım” mottosuyla 4 yıldan bu yana düzenlenen buluşmanın heyecanına ortak olan ilçe sakinleri tur sonunda çekilişle bisiklet ve çeşitli sürpriz ödüllere kavuşacak.



#Beykoz Belediyesi
#su sporları
#Asgari Kalabalık Bisiklet Turu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.