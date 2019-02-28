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İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü - Son dakika haberleri

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Çökmenin meydana geldiği noktada trafik, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Çökmenin meydana geldiği noktada trafik, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Olay, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü.

Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Beykoz'da istinat duvarı çöktü
GÜNDEM
Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da bir sitenin istinat duvarı çöktü
GÜNDEM
Beykoz'da bir sitenin istinat duvarı çöktü
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