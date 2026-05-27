Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beykoz'da Kurban Bayramı arefesi: Vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne akın etti

Beykoz'da Kurban Bayramı arefesi: Vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne akın etti

00:1027/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Arefe günü vatandaşlar Yuşa Tepesi’ne akın etti
Arefe günü vatandaşlar Yuşa Tepesi’ne akın etti

İstanbul’da Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla çok sayıda vatandaş, manevi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Beykoz’daki Yuşa Tepesi ve Camii’ne gitti. Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret etmek için şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, dualar etti.

İstanbul’da arefe günü dolayısıyla Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi’nin bulunduğu Yuşa Tepesi’ne gelen vatandaşlar dualar etti. Kurban Bayramı öncesinde kutsal mekanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.


Arefe günü ve gecesinde İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar, manevi huzur bulmak ve bayramı karşılamak için Beykoz’da bulunan Hz. Yuşa Tepesi ve Camii’ne geldi. Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşlar dualar etti.

Ziyarete gelen Zeliha Kopuz adlı vatandaş,
"Bugün burada olmak istedim benim için çok kıymetli. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum, duaları kabul olsun. Benim için çok değerli bir yer. Her zaman geliyorum. Bugün de kalben ve dua için geldim. Bütün Müslüman aleminin duaları kabul olsun"
ifadelerini kullandı.


#Kurban Bayramı
#Arefe
#Hz. Yuşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurumsal Kurban Bayramı Mesajları 2026! İş arkadaşına, yöneticiye, patrona, çalışana Hayırlı Bayramlar ve bayramınız mübarek olsun mesajları