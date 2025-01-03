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Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde Regaip Kandili yoğunluğu

Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde Regaip Kandili yoğunluğu

07:433/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
IHA
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Turistler tarafından da ilgi gören Hz. Yuşa Türbesi, sabahın ilk ışıklarına kadar ziyarete açık kalacak.
Turistler tarafından da ilgi gören Hz. Yuşa Türbesi, sabahın ilk ışıklarına kadar ziyarete açık kalacak.

Regaip Kandili gecesinde İstanbul'un sembol ziyaret yerlerinden biri olan Beykoz'daki Hz. Yuşa türbesi yine yoğun ilgi gördü.

Regaip Kandili'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler. Turistler tarafından da ilgi gören Hz. Yuşa Türbesi, sabahın ilk ışıklarına kadar ziyarete açık kalacak.


#İstanbul
#Beykoz
#Regaip Kandili

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