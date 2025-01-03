Regaip Kandili'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler. Turistler tarafından da ilgi gören Hz. Yuşa Türbesi, sabahın ilk ışıklarına kadar ziyarete açık kalacak.