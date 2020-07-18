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ANKARA

Bilgisi olmadan konuşmuş

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve milletvekillerini hedef alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, savcılıkta ‘bilgisi olmadan konuştuğunu’ söyledi. Başbuğ, “Bilmiyorum, araştırsınlar” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
İlker Başbuğ
İlker Başbuğ

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyonda programında, 2009’da askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğiyle ilgili söylediği, “Bu kanun teklifinin tamamen FETÖ’nün direktifiyle, emriyle hazırlandığını düşünüyorum” sözlerinden vazgeçti.

AK Parti’den 6 milletvekilinin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “hakaret” suçundan hakkında soruşturma açılan Başbuğ, 12 Haziran’da Anadolu Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi.

MUHATAP VEKİLLER DEĞİLMİŞ!

Başbuğ’un, savcılık sorgusunda verdiği ifade dikkat çekti. Televizyonda, yasa teklifinin milletvekilleri tarafından gece yarısı Meclis’e getirildiğini belirten Başbuğ, savcılık sorgusunda ise teklifte imzası bulunan milletvekillerini hedef almadığını iddia etti ve konunun muhatabının dönemin Adalet Bakanı ve bakanlık bürokratları olduğunu savundu. Başbuğ, dönemin Adalet Bakanlığı yetkililerini işaret ettiği ifadesinde özetle şunları söyledi: “Hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunanların bu kanun değişikliklerinin hazırlanması ile ilgileri yoktur. Şikayet eden milletvekillerimiz bakanlığın getirdiği bu teklifi sadece önergeye geçirerek, prosedür olarak hareket etmişlerdir.”

SUÇLAMA AMACIM YOK

“FETÖ ile ilişkilerinin olduğuna dair en ufak ne bilgim var ne de şüphem var. Aslında kimseyi suçlamak amacında değilim. İbrahim Okur’un bu yasa değişikliğinin hazırlanmasıyla ilgisi var mıdır? Bu da ortaya çıkartılsın.” Başbuğ, söz konusu kanun teklifinin FETÖ direktifi ile hazırlandığını ileri sürdü. Savcının buna ilişkin somut veri sorması üzerine ise Başbuğ, “Ben bilmiyorum, ‘araştırsınlar’ diyorum. Ben ipucu veriyorum” ifadelerini kullandı.

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