Bilim dünyasında Kayseri şaşkınlığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, basın mensuplarıyla birlikte Taşhan’daki kazı alanını ziyaret etti. 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller yer aldığı kazı alanında dünya literatürüne girecek bir fosil daha bulundu. Günümüz fillerinin atası olarak bilinen ve çok iyi korunmuş mamut kafası ve alt çenesi bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

‘TARİHE IŞIK TUTUYORUZ’

Kültepe, Keykubadiye Sarayı ve Taşhan olmak üzere Kayseri’de üç farklı alanda kazı çalışmalarına destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç kazılarda kafa bütünlüğü ve dişleriyle 3,5 metrelik bir fosilin bulunduğunu açıkladı.

Doğa tarihine ışık tutacak kazıların Kayseri’nin coğrafi yapısı ve jeolojisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Bu kazıları sürdüreceğiz ve tarihe ışık tutacağız. Hocalarımıza adeta iğneyle kuyu kazarcasına fedakarca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyadaki önemli bilim adamları şimdiden randevu sırasına girdiler” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Doğa Tarihi Müzesi yapmak istediklerini de ifade ederek, “Belediyemizin 150. Yılında 150 projemizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu projeler arasında müzeler de bulunuyor. Bunlardan birisi de doğa tarihi müzesi. Bu müzeyi zenginleştirecek eserler de bu kazılarla çıkıyor" diye konuştu.

DÜNYANIN GÖZÜ KAYSERİ’DE

Kazı çalışmalarının danışmanlığını yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazılarda, günümüz fillerinin atası olarak bilinen choerolophodon cinsine ait çok iyi korunmuş mamut kafatası ve alt çenesinin bulunduğunu ve fosilin dünya literatürüne gireceğini söyledi.

Başoğlu, önümüzdeki haftalarda dünyanın fil üzerine uzmanlaşmış en önemli isimlerinin Kayseri’ye geleceğini söyledi.