Bingöl - Karlıova'da kar yağışı etkili oldu: Bingöl hava durumu

Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağışla birlikte tipi de etkili olurken, Karayolları ekipleri tarafından Bingöl-Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.





BİNGÖL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (www.mgm.gov.tr) alınan güncel hava durumu tahminleri şu şekilde;

Cumartesi: -3° Bulutlu

Pazar: -2° Güneşli

Pazartesi: 0° Güneşli

Salı: 4° Bulutlu

Çarşamba: 3° Güneşli





YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7 (Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2 (Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)