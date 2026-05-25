Bingöl’de 1,5 tonluk ’Tosun Paşa’ 450 bin liraya alıcı buldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bingöl Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık için pazarda dolaşırken yer yer uzun süren pazarlıklar yapılıyor. Pazarın gözdesi ise Burhan Abat’ın ’Tosun Paşa’ adını verdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki dev kurbanlık olmuştu. Cüssesiyle büyük ilgi gören tosun, 450 bin liraya alıcı buldu.

Sıkı bir pazarlık yapıldığını aktaran besici Burhan Abat, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Tosunların Paşamız bir buçuk tonluk alıcısını bekliyordu. Nasip oldu, 450 bin liraya sattık. Allah kurbanını kabul etsin" dedi.