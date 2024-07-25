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Bingöl'de madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Z.'nin, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu ölenlerin sayısı Fikri Carfi ve Özcan Aydın'ın da hayatını kaybetmesiyle 4'e yükseldi.

10:04 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla etrafındakilere saldırması sonucu ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Olay

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

#Bingöl
#Fikri Carfi
#Özcan Aydın
33 dakika önce
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