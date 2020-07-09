Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Operasyondan dönen askerleri taşıyan helikopter havada arıza yaptı Pilot en zor bölgede herkesi sağ salim yere indirdi
BİNGÖL

Bingöl'de teknik arıza meydana gelen askeri helikopter dağlık alana zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönen askerleri taşıyan helikopter havada arıza yaptı: Pilot en zor bölgede herkesi sağ salim yere indirdi

Kırsal bölgede operasyona katılan askerleri alarak birliğe dönmek için havalanan askeri helikopterde teknik arıza meydana geldi. Ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan helikopterdeki 3 mürettebat ile 7 askeri personel sağ salim yere inebildi.

Haber Merkezi DHA
Zorunlu olarak iniş yapan helikopterdeki personeller yara almadan kurtuldu.
Zorunlu olarak iniş yapan helikopterdeki personeller yara almadan kurtuldu.

Bingöl kırsalında operasyona katılan askerleri birliğe taşıyan helikopterde teknik arıza meydana geldi. Ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş gerçekleştiren askeri helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta, yaralanan olmadı. Bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi.

DHA
Zorunlu olarak iniş yapan helikopterdeki personeller yara almadan kurtuldu.
  • Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca kırsal alanda operasyona katılan askerler için akşam saatlerinde bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Askerleri birliğe götürmek üzere hareket eden askeri helikopterde saat 18.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. İçerisinde 3 mürttebat ile 7 personelin bulunduğu helikopter, ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptı. Askeri pilotun başarıyla gerçekleştirdiği zorunlu iniş sırasında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazanın ardından bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi.

TCG Anadolu SİHA'lar için hazırlanıyor: Asimetrik tehditler İHA/SİHA'ları vazgeçilmez kılıyor
EKONOMİ
TCG Anadolu SİHA'lar için hazırlanıyor: Asimetrik tehditler İHA/SİHA'ları vazgeçilmez kılıyor

Olaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bingöl'ün Genç ilçesi, Akpınar köyü mülki sınırları içerisinde, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri aldıktan sonra dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait genel maksat helikopterinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yapmıştır. Helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi bölgeye intikal etmiştir."

DHA
Valilikten yapılan açıklama

Abone Ol Google News
SİHAları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.
​Elektrikteyeni dönem başlıyor

​Elektrikte
yeni dönem başlıyor

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.
Kahraman pilot

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.

​Fenerbahçe, eski gözdesini yeniden gündeme aldı.

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Twitter gece boyu yıkıldı: Reis 15 Temmuz 14.53'te açar Ayasofya'yı.
Hafter'in insan fırınları

Hafter'in insan fırınları

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.
Ayasofya kararı yarın

Ayasofya kararı yarın

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
CHP lideri PKK'nın<br>gölgesine sığındı

CHP lideri PKK'nın
gölgesine sığındı

​Atatürk'ün kemiklerini sızlatan şahsın devirdiği çamlar hududu çoktan aşmıştır.
Korona hasar<br>bırakıyor mu?

Korona hasar
bırakıyor mu?

​Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi.
PKK Suriye'de<br>yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye'de
yine çocuk kaçırdı

​PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı.
Batarya'ya<br>bor dopingi

Batarya'ya
bor dopingi

​Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak.
Kavuşma sevinci

Kavuşma sevinci

​Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi.
Mısır'ın<br>Nil çaresizliği

Mısır'ın
Nil çaresizliği

​Etiyopya'yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı.
Bu yaz<br>ne yapsak?

Bu yaz
ne yapsak?

​Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.